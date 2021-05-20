Израиль уничтожил пусковые установки и системы ПВО ХАМАС
ВВС Израиля заявили об уничтожении пусковых установок и объектов ПВО ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.
По данным военных, за минувшие сутки ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) поразила множество многоствольных пусковых установок, с помощью которых радикалы из Газы обстреливали израильские поселения.
Кроме того, в сообщении указано, что бомбардировке подверглись объекты ПВО, принадлежащие ХАМАС. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 10 мая. С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что текущая стадия конфликта близка к своему завершению.
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