Израиль уничтожил пусковые установки и системы ПВО ХАМАС

ВВС Израиля заявили об уничтожении пусковых установок и объектов ПВО ХАМАС. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

По данным военных, за минувшие сутки ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) поразила множество многоствольных пусковых установок, с помощью которых радикалы из Газы обстреливали израильские поселения.

Кроме того, в сообщении указано, что бомбардировке подверглись объекты ПВО, принадлежащие ХАМАС. Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 10 мая. С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что текущая стадия конфликта близка к своему завершению.

