Израиль сообщил об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС в Газе
Армия обороны Израиля заявила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС в Газе. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте армии.
Отмечается, что офис использовался «для управления военной инфраструктурой ХАМАС».
Главой службы безопасности исламистского движения является Тауфик Абу Наим.
Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. После беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме между Израилем и сектором Газа продолжается обмен авиаударами. В результате обстрелов пострадали более 700 человек.
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