Израиль сообщил об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении офиса главы службы безопасности ХАМАС в Газе. Сообщение опубликовано в Twitter-аккаунте армии.

Заседание Совбеза ООН по Израилю и Палестине состоится 16 мая

Отмечается, что офис использовался «для управления военной инфраструктурой ХАМАС».

Главой службы безопасности исламистского движения является Тауфик Абу Наим.

Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. После беспорядков у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме между Израилем и сектором Газа продолжается обмен авиаударами. В результате обстрелов пострадали более 700 человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраиль
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