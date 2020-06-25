Израиль продлил запрет на въезд иностранцев в страну до 1 августа

Ранее срок запрета был до 1 июля. В израильском минтуризме отметили, что решение принято в целях безопасности здоровья туристов. В ведомстве также выразили надежду, что продление ограничений положительно скажется на эпидемиологической ситуации в стране.

Уточняется, что транзитные пассажиры также не допускаются на территорию страны до августа. В настоящее время въехать в Израиль можно только по спецразрешению израильских Управления по делам населения и иммиграции и Минздрава.



