Израиль продлил запрет на въезд иностранцев в страну до 1 августа

Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранцев в страну до 1 августа текущего года из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минтуризм страны.

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Ранее срок запрета был до 1 июля. В израильском минтуризме отметили, что решение принято в целях безопасности здоровья туристов. В ведомстве также выразили надежду, что продление ограничений положительно скажется на эпидемиологической ситуации в стране.

Уточняется, что транзитные пассажиры также не допускаются на территорию страны до августа. В настоящее время въехать в Израиль можно только по спецразрешению израильских Управления по делам населения и иммиграции и Минздрава.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ТуризмИзраиль
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