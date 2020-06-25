ВОЗ зафиксировала новую вспышку коронавируса в Европе

Соответствующее заявление сделал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. Так, по его словам, рост заражений зафиксирован в 30 государствах Европы, из которых в 11 может привести к новому старту эпидемии.

Клюге подчеркнул необходимость остановить дальнейшего распространения, отметив, что в противном случае системы здравоохранения этих стран вновь подвергнутся серьезному испытанию. В ряде стран этот риск уже стал реальостью, считает Клюге. По его мнению, Польша, Германия, Испания и Израиль оперативно отреагировали на увеличение заразившихся.

По последним данным ВОЗ, в мире зарегистрировано 9,3 млн заразившихся коронавирусом нового типа, среди них более 479 тысяч умерли. В Европе число заражений составляет 2,6 млн, умерли более 195 тысяч человек.









