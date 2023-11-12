Израиль продал Финляндии «Пращу Давида» за €317 млн

Соглашение подписал генеральный директор минобороны Эяль Замир, отмечается в официальном сообщении.



Уточняется, что в церемонии подписании, которая проходила в штаб-квартире министерства обороны Израиля в Тель-Авиве, участвовал посол Финляндии Нина Нордстрем.

Ранее сообщалось, что финские власти закупили у Израиля комплекс противоракетной обороны «Праща Давида». Система поступит на службу до конца 2023 года, уточнил военный эксперт Микко Мянтюнен.

По его словам, комплекс способен эффективно противостоять российским тактическим системам «Искандер». «Праща Давида» сможет перехватывать баллистические ракеты на последней стадии полета, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



