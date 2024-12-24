Израиль признал причастность к убийству Хании
24 декабря 202400:01
Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац впервые признал, что страна стояла за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщает издание Times of Israel.
Ранее стало известно, что Израиль сразу сообщил Вашингтону о том, что стоит за гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.
ХАМАС избрало нового главу политбюро после убийства Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru