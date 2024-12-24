Израиль признал причастность к убийству Хании

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац впервые признал, что страна стояла за убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, сообщает издание Times of Israel.

ХАМАС избрало нового главу политбюро после убийства Хании

Ранее стало известно, что Израиль сразу сообщил Вашингтону о том, что стоит за гибелью главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.

ХАМАС избрало нового главу политбюро после убийства Хании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Abaca / ТАСС
ТЕГИ:УбийстваИзраильХамас

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