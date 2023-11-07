Израиль пригрозил ударами по всему Ближнему Востоку

Израильские военно-воздушные силы наносят удары по всему Ближнему Востоку против любой угрозы безопасности Израиля, сообщается на сайте ЦАХАЛ со ссылкой на заявление представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

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Ранее в ХАМАС заявили, что Израиль сбросил на Газу более 35 тысяч тонн взрывчатки.

6 ноября израильская армия сообщила об ударах по 450 объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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