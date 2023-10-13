Израиль предписал сотрудникам ООН и населению переместиться в южную часть Газы
Израиль предписал населению и сотрудникам ООН в течение суток эвакуироваться на юг сектора Газа. Об этом заявил представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.
Требование касается около 1,1 млн палестинцев, сотрудников ООН и людей, находящихся убежище в учреждениях организации, в том числе школах и медцентрах, пишет Ura.ru.
«ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», — цитирует Дюжаррика ТАСС.
Всемирная организация призывает Израиль отменить приказ, в ООН отмечают, что ситуация может стать катастрофической.
Ранее организация подсчитала, что авиаудары разрушили более 2,5 тысячи жилых домов в Газе и сделали еще 23 тысячи зданий непригодными для проживания, сообщает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru