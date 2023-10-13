Израиль предписал сотрудникам ООН и населению переместиться в южную часть Газы

Израиль предписал населению и сотрудникам ООН в течение суток эвакуироваться на юг сектора Газа. Об этом заявил представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

Количество жертв атак Израиля по Газе превысило 1,5 тысячи

Требование касается около 1,1 млн палестинцев, сотрудников ООН и людей, находящихся убежище в учреждениях организации, в том числе школах и медцентрах, пишет Ura.ru.

«ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Всемирная организация призывает Израиль отменить приказ, в ООН отмечают, что ситуация может стать катастрофической.

Ранее организация подсчитала, что авиаудары разрушили более 2,5 тысячи жилых домов в Газе и сделали еще 23 тысячи зданий непригодными для проживания, сообщает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ООНСектор ГазаИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры