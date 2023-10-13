Израиль предписал сотрудникам ООН и населению переместиться в южную часть Газы

Требование касается около 1,1 млн палестинцев, сотрудников ООН и людей, находящихся убежище в учреждениях организации, в том числе школах и медцентрах, пишет Ura.ru.

«ООН считает, что такое перемещение не может произойти без разрушительных гуманитарных последствий», — цитирует Дюжаррика ТАСС.

Всемирная организация призывает Израиль отменить приказ, в ООН отмечают, что ситуация может стать катастрофической.

Ранее организация подсчитала, что авиаудары разрушили более 2,5 тысячи жилых домов в Газе и сделали еще 23 тысячи зданий непригодными для проживания, сообщает телеканал «360».

