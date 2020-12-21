Израиль перекрыл авиасообщение с Британией и ЮАР из-за нового типа COVID

Израиль временно остановил авиасообщение с Великобританией, Данией и ЮАР после обнаружения в этих странах нового штамма коронавируса, сообщается в Twitter израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Премьер отметил, что при необходимости Израиль введет ограничения на авиасообщение и с другими странами, если в них также будет найден новый тип коронавируса.

Власти Израиля приняли решение отправлять вернувшихся из Дании, ЮАР и Великобритании на карантин в специально отведенных центрах, туристам из других стран будет позволено изолироваться дома.

Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что новый штамм коронавируса может увеличить заболеваемость, но не коэффициент смертности. В организации добавили, что вероятнее всего разработанные вакцины от COVID-19 могут эффективно справляться с новыми типами вируса.



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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ЮАРВеликобританияДанияИзраильКоронавирус
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