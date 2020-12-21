Израиль перекрыл авиасообщение с Британией и ЮАР из-за нового типа COVID
Израиль временно остановил авиасообщение с Великобританией, Данией и ЮАР после обнаружения в этих странах нового штамма коронавируса, сообщается в Twitter израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Премьер отметил, что при необходимости Израиль введет ограничения на авиасообщение и с другими странами, если в них также будет найден новый тип коронавируса.
Власти Израиля приняли решение отправлять вернувшихся из Дании, ЮАР и Великобритании на карантин в специально отведенных центрах, туристам из других стран будет позволено изолироваться дома.
Всемирная организация здравоохранения ранее заявила, что новый штамм коронавируса может увеличить заболеваемость, но не коэффициент смертности. В организации добавили, что вероятнее всего разработанные вакцины от COVID-19 могут эффективно справляться с новыми типами вируса.
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