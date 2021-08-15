Израиль отозвал главу дипмиссии в Польше. В Варшаве пообещали дать симметричный ответ.

Израиль отзывает главу диппредставительства в Польше из-за закона о реституции. Накануне польский президент Анджей Дуда подписал поправки в законодательство, которые ограничивают права на реституцию имущества у пострадавших при холокосте, отмечает «Газета.ru».

Поправки в закон были приняты польским парламентом. Согласно им, спустя 30 лет после вынесения административного решения, например, о праве собственности на имущество оно не может быть оспорено. В Израиле назвали этот закон «антисемитским и аморальным», отмечая, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию.

Новому послу Израиля в Польше, который должен был отбыть в Варшаву, рекомендовано не ехать в Варшаву. Власти Польши обещали принять симметричные меры в ответ на отзыв главы диппредставительства Израиля.

Ранее в Минобороны Израиля призвали остановить «агрессию» Ирана.







