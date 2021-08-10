В Минобороны Израиля призвали остановить «агрессию» Ирана

Международному сообществу нужно объединиться и положить конец агрессивным действиям Ирана. Такое мнение высказал во вторник министр обороны Израиля Бенни Ганц в ходе посещения израильского Северного военного округа.

"Мы призываем международное сообщество предпринять действия и остановить иранскую агрессию. Это время для совместных действий", - цитирует главу Минобороны издание Times of Israel. Ганц напомнил, что недавняя атака Ирана на танкер Mercer Street стала причиной гибели двух иностранцев.

Ганц также заявил о возможной помощи Ливану, который граничит с Израилем и, по мнению министра, страдает от иранских действий. При этом Ганц подчеркнул, что военные не будут терпеть атаки, направленные через границу сразу двух стран.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в западных СМИ передает, что во вторник в Израиль планировал прибыть глава ЦРУ Уильям Бернс. Темой встречи должен был стать Иран и его ядерная программа.