Израиль отказался от просьбы Египта о гуманитарном перемирии

Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, сообщает телеканал Аль «Арабия» со ссылкой на свои источники.

Армия Израиля заявила о подготовке наземной операции в секторе Газа

При этом египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции. Делегация прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня.

В настоящее время армия Израиля не ведет наземное вторжение в сектор Газа, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что израильские военные ведут подготовку к наземной операции в секторе Газа. Команды о ее проведении пока не было, сообщил РИА Новости глава пресс-службы армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

Конфликт между Израилем и сектором Газа резко обострился 10 мая после протестов палестинцев в Восточном Иерусалиме.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ХамасИзраиль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры