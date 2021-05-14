Израиль отказался от просьбы Египта о гуманитарном перемирии
Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии, сообщает телеканал Аль «Арабия» со ссылкой на свои источники.
При этом египетская делегация покинула Тель-Авив, опасаясь начала военной операции. Делегация прибыла в сектор Газа, а затем в Тель-Авив, чтобы провести консультации с властями по вопросу достижения прекращения огня.
В настоящее время армия Израиля не ведет наземное вторжение в сектор Газа, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что израильские военные ведут подготовку к наземной операции в секторе Газа. Команды о ее проведении пока не было, сообщил РИА Новости глава пресс-службы армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Конфликт между Израилем и сектором Газа резко обострился 10 мая после протестов палестинцев в Восточном Иерусалиме.
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