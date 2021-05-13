Армия Израиля заявила о подготовке наземной операции в секторе Газа
Израильские военные ведут подготовку к наземной операции в секторе Газа. Команды о ее проведении пока не было, сообщил РИА Новости глава пресс-службы армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.
Конфликт между Израилем и сектором Газа резко обострился 10 мая после протестов палестинцев в Восточном Иерусалиме. По данным военных, радикалы из группировок ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили в сторону Израиля более 1000 ракет. Из-за обстрелов погибли шесть мирных жителей и один военнослужащий, пишет Газета.ру.
В ответ на это армия Израиля поразила военные объекты боевиков и уничтожила несколько высокопоставленных командиров радикалов. Палестинский минздрав сообщает о 67 погибших.
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