Армия Израиля заявила о подготовке наземной операции в секторе Газа

Конфликт между Израилем и сектором Газа резко обострился 10 мая после протестов палестинцев в Восточном Иерусалиме. По данным военных, радикалы из группировок ХАМАС и «Исламский джихад» выпустили в сторону Израиля более 1000 ракет. Из-за обстрелов погибли шесть мирных жителей и один военнослужащий, пишет Газета.ру.

В ответ на это армия Израиля поразила военные объекты боевиков и уничтожила несколько высокопоставленных командиров радикалов. Палестинский минздрав сообщает о 67 погибших.

