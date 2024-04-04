Израиль опроверг сообщения о закрытии посольств из-за угроз Ирана
Публикации в СМИ о временном закрытии посольств Израиля на фоне угроз со стороны Ирана являются недостоверными, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Тель-Авиве.
«Эти публикации не соответствуют действительности», - сказал представитель Министерства иностранных дел Израиля.
Ранее портал Ynet сообщил, что МИД Израиля распорядился временно приостановить работу посольств. Причиной названы опасения в связи с возможным ответом Ирана на удар по консульству в Дамаске.
По данным портала Israelinfo, Иран может атаковать Израиль в течение ближайших 48 часов. Издание сослалось на источник в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru