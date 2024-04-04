Израиль опроверг сообщения о закрытии посольств из-за угроз Ирана

«Эти публикации не соответствуют действительности», - сказал представитель Министерства иностранных дел Израиля.

Ранее портал Ynet сообщил, что МИД Израиля распорядился временно приостановить работу посольств. Причиной названы опасения в связи с возможным ответом Ирана на удар по консульству в Дамаске.

По данным портала Israelinfo, Иран может атаковать Израиль в течение ближайших 48 часов. Издание сослалось на источник в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США, передает «Радиоточка НСН».

