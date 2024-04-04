Спецслужба Израиля предотвратила серию терактов и нападений на объекты

Спецслужбы Израиля сумели предотвратить серию нападений террористов на стратегические объекты страны. Такую информацию распространила Служба общей безопасности «Шин-бет».

По её данным, в группу боевиков входили несколько палестинцев с Западног берега Иордана и арабов-израильтян – всего не менее 11 человек. По оперативным данным, среди целей их предстоящих нападений значился министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир. Его предполагалось атаковать из ручного противотанкового гранатомёта.

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Суд города Беэр-Шева уже провёл заседание по предъявлению обвинения десяти подозреваемым. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации «Шин-бет», участники группы намеревались атаковать базы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и другие стратегические объекты, в том числе аэропорт имени Бен-Гуриона и правительственный комплекс в Иерусалиме.

Также они планировали захват израильских военных. Злоумышленники пылись добиться от группировки ХАМС финансирования своих вылазок.

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