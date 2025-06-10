Израиль опроверг сообщения о поставках Украине комплексов Patriot

Власти Израиля опровергли данные о передаче страной ракетных комплексов Patriot Украине. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильский МИД.

Ранее посол Тель-Авива в Киеве Михаил Бродский заявил в интервью, что Израиль якобы передал украинской стороне установки Patriot, полученные от США и использовавшиеся с 1990-х годов.

В МИД Израиля назвали слова дипломата не соответствующими действительности.

«Израиль не передавал системы Patriot Украине», — подчеркнули в ведомстве.

Между тем украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти США распорядились передать Израилю 20 тысяч ракет для борьбы с дронами, которые предназначались Киеву, сообщает РЕН ТВ.

