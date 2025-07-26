СМИ: Катар может приостановить поставки природного газа в Европу

Катар пригрозил Европе остановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за несогласия с требованиями директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития. Об этом сообщает издание «Welt» со ссылкой на письмо государственного министра Катара по вопросам энергетики Саада аль-Кааби бельгийскому правительству.

В Катаре заявили, что Евросоюзу следует изменить эту директиву, которая, по словам министра, содержит «несоответствия и противоречия» катарским законам. В связи с этим Саада аль-Кааби указал, что в Парижском соглашении по климату было зафиксировано право каждой страны самостоятельно выделять цели в этой области.