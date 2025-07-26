СМИ: Катар может приостановить поставки природного газа в Европу
Катар пригрозил Европе остановить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из-за несогласия с требованиями директивы ЕС по проверке всех цепочек поставок компаний на соответствие целям устойчивого развития. Об этом сообщает издание «Welt» со ссылкой на письмо государственного министра Катара по вопросам энергетики Саада аль-Кааби бельгийскому правительству.
В Катаре заявили, что Евросоюзу следует изменить эту директиву, которая, по словам министра, содержит «несоответствия и противоречия» катарским законам. В связи с этим Саада аль-Кааби указал, что в Парижском соглашении по климату было зафиксировано право каждой страны самостоятельно выделять цели в этой области.
Он считает, что ЕС нарушает его введением штрафов. При этом в материале указано, что в Евросоюзе работают над политическим урегулированием ситуации.
Согласно данным европейского статистического агентства Евростат за первый квартал 2025 года, Катар стал третьим по значимости поставщиком СПГ в ЕС после США и России. Поэтому в случае прекращения импорта и из РФ, и из Катара Евросоюзу необходимо будет компенсировать более четверти поставок, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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