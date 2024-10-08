Израиль объявил о ликвидации преемников лидера «Хезболлы» Насраллы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о ликвидации лидеров ливанского движения «Хезболла», включая преемников генсека Хасана Насраллы. Об этом он сообщил в своем видеообращении.
По его словам, израильские силы нанесли серьезный урон группировке, уничтожив тысячи террористов, включая Насраллу и его двух преемников.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее заявлял, что движение «Хезболла» осталось без лидера, а преемник Насраллы, вероятнее всего, также погиб в результате недавних операций.
В конце сентября ЦАХАЛ начал операцию «Стрелы Севера» в Ливане, нанося ежедневные удары по территории страны, включая пригороды Бейрута. В результате обстрелов погиб лидер «Хезболлы» Хасан Насралла. 1 октября Израиль объявил о наземной операции в южном Ливане, сосредоточив усилия на уничтожении инфраструктуры «Хезболлы», передает «Радиоточка НСН».
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