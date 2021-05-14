Израиль нанес удары по подземным пусковым установкам ХАМАС
14 мая 202112:10
Израильская авиация атаковала подземные установки движения ХАМАС для пуска ракет. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля.
Отмечается также, что была атакована и пусковая площадка, с которой в сторону Израиля запускались самоподрывающиеся беспилотники.
Ранее боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило о нанесении удара по израильскому химическому заводу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru