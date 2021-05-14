Израиль нанес удары по подземным пусковым установкам ХАМАС

Израильская авиация атаковала подземные установки движения ХАМАС для пуска ракет. Об этом сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля.

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Отмечается также, что была атакована и пусковая площадка, с которой в сторону Израиля запускались самоподрывающиеся беспилотники.

Ранее боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило о нанесении удара по израильскому химическому заводу.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ХамасСектор ГазаИзраиль
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