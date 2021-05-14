Израиль нанес удары по подземным пусковым установкам ХАМАС

Отмечается также, что была атакована и пусковая площадка, с которой в сторону Израиля запускались самоподрывающиеся беспилотники.

Ранее боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило о нанесении удара по израильскому химическому заводу.



