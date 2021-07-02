Израиль нанес удары по оружейному цеху ХАМАС
В ночь на пятницу израильские истребители атаковали оружейный цех радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в Twitter сообщила армейская пресс-служба.
Отмечается, что удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой со стороны Палестины.
Сообщается также, что армия Израиля будет принимать решительные меры на любые попытки террора со стороны Газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в Риме провел переговоры с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, обсудив необходимость улучшения отношений с палестинцами, передает RT.
Ранее сообщалось, что не менее 408 палестинцев пострадали в ходе столкновений с полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+23 543 / сут.
Умерли
136 тыс.+672 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+16 928 / сут.
- МХАТ объяснил письмо Дорониной к Путину
- Россию обвинили в провале Украины на мировом рынке вооружений
- Минпромторг призвал металлургов поделиться кислородом с больницами
- Израиль нанес удары по оружейному цеху ХАМАС
- В России суд впервые изъял у гражданина-банкрота единственное жилье
- «Прогресс» доставил на МКС оборудование для съемки первого фильма в космосе
- Доронина попросила Путина «изгнать торгашей из МХАТа»
- За рубежом могут наладить производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»
- Японцы испугались слов Путина об эсминце Defender
- ФМБА: заболеваемость коронавирусом ниже среди аллергиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru