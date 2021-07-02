Израиль нанес удары по оружейному цеху ХАМАС

В ночь на пятницу израильские истребители атаковали оружейный цех радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в Twitter сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой со стороны Палестины.

Сообщается также, что армия Израиля будет принимать решительные меры на любые попытки террора со стороны Газа.