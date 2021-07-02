Израиль нанес удары по оружейному цеху ХАМАС

В ночь на пятницу израильские истребители атаковали оружейный цех радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом в Twitter сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой со стороны Палестины.

Сообщается также, что армия Израиля будет принимать решительные меры на любые попытки террора со стороны Газа.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье в Риме провел переговоры с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, обсудив необходимость улучшения отношений с палестинцами, передает RT.

Ранее сообщалось, что не менее 408 палестинцев пострадали в ходе столкновений с полицией Израиля на Западном берегу реки Иордан.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаПалестинаИзраиль
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