Израиль: Над Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект

Подозрительный воздушный объект зафиксирован армией Израиля, сообщает пресс-служба военного ведомства.

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Это произошло в небе над городом Эйлат на юге Израиля. Объект, который проник на израильскую территорию, упал в Эйлатском заливе.

Никто не пострадал. Был причинен незначительный ущерб зданию. До этого в Эйлате объявили воздушную тревогу.

Ранее правительство Израиля утвердило план наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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