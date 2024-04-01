Израиль: Над Эйлатом зафиксировали подозрительный воздушный объект

Это произошло в небе над городом Эйлат на юге Израиля. Объект, который проник на израильскую территорию, упал в Эйлатском заливе.

Никто не пострадал. Был причинен незначительный ущерб зданию. До этого в Эйлате объявили воздушную тревогу.

Ранее правительство Израиля утвердило план наземной операции в Рафахе на юге сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

