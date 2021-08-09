Израиль исключит Россию из списка запрещенных для посещения стран

Министерство здравоохранения Израиля постановило исключить Россию из списка стран, запрещенных для посещения гражданами без разрешения специальной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо России, с 16 августа власти Израиля снимут ограничения на посещение Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Индии, Кипра, Киргизии, Узбекистана и ЮАР. Однако по возвращении из этих стран всем гражданам необходимо пройти недельный карантин.

Запрещенным остается посещение Бразилии, Болгарии, Грузии, Испании, Мексики и Турции: для поездок в эти страны необходимо разрешение израильских властей, нарушителям грозит штраф в пять тысяч шекелей (около 115 тыс. рублей).

Отмечается, что перед вступлением в силу решение Минздрава должно быть утверждено комиссией израильского парламента.

В конце июля власти Израиля запретили выезд в Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию из-за высокого уровня заболеваемости СОVID-19 в этих государствах, напоминает телеканал «360».

Между тем накануне из-за распространения коронавируса в Израиле вновь ввели требование использовать защитные маски на улице при скоплении более 100 человек, отмечает RT.

