Израиль исключит Россию из списка запрещенных для посещения стран
Министерство здравоохранения Израиля постановило исключить Россию из списка стран, запрещенных для посещения гражданами без разрешения специальной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Помимо России, с 16 августа власти Израиля снимут ограничения на посещение Аргентины, Белоруссии, Великобритании, Индии, Кипра, Киргизии, Узбекистана и ЮАР. Однако по возвращении из этих стран всем гражданам необходимо пройти недельный карантин.
Запрещенным остается посещение Бразилии, Болгарии, Грузии, Испании, Мексики и Турции: для поездок в эти страны необходимо разрешение израильских властей, нарушителям грозит штраф в пять тысяч шекелей (около 115 тыс. рублей).
Отмечается, что перед вступлением в силу решение Минздрава должно быть утверждено комиссией израильского парламента.
В конце июля власти Израиля запретили выезд в Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию из-за высокого уровня заболеваемости СОVID-19 в этих государствах, напоминает телеканал «360».
Между тем накануне из-за распространения коронавируса в Израиле вновь ввели требование использовать защитные маски на улице при скоплении более 100 человек, отмечает RT.
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