Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения

Израиль и Турция договорились вернуть послов и генконсулов спустя несколько лет напряженности в отношениях, а также полностью восстановят дипломатические связи, сообщают местные СМИ.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил эту договоренность в целях «нормализации отношений», но заявил, что «Анкара продолжит поддерживать палестинцев», передает «Интерфакс».

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Сообщается также, что стороны проведут встречу, посвященную экономическому сотрудничеству.

Турция отозвала своего посла и потребовала, чтобы посол Израиля покинул Турцию в мае 2018 года после ожесточенных беспорядков на границе Израиля и сектора Газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДипломатияИзраильТурция
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