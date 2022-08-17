Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения
Израиль и Турция договорились вернуть послов и генконсулов спустя несколько лет напряженности в отношениях, а также полностью восстановят дипломатические связи, сообщают местные СМИ.
При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил эту договоренность в целях «нормализации отношений», но заявил, что «Анкара продолжит поддерживать палестинцев», передает «Интерфакс».
Сообщается также, что стороны проведут встречу, посвященную экономическому сотрудничеству.
Турция отозвала своего посла и потребовала, чтобы посол Израиля покинул Турцию в мае 2018 года после ожесточенных беспорядков на границе Израиля и сектора Газа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,0 млн+33 106 / сут.
Умерли
383 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+22 680 / сут.
- Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения
- На строительство соцобъектов и дорог выделят еще 100 млрд рублей
- В Москве продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары
- ВОЗ: 35 тысяч человек в мире заразились оспой обезьян
- Российские космонавты вышли в открытый космос
- В России предложили выплачивать миллион рублей за третьего ребёнка
- Столтенберг заявил, что обеспокоен возможностью аварийной ситуации на Запорожской АЭС
- Черноморский флот опроверг информацию о назначении нового главкома
- В Китае заявили о катастрофе из-за «шахматной партии» США на Украине
- Китайская армия примет участие в учениях «Восток-2022» в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru