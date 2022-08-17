Израиль и Турция договорились восстановить дипотношения

Израиль и Турция договорились вернуть послов и генконсулов спустя несколько лет напряженности в отношениях, а также полностью восстановят дипломатические связи, сообщают местные СМИ.

При этом глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил эту договоренность в целях «нормализации отношений», но заявил, что «Анкара продолжит поддерживать палестинцев», передает «Интерфакс».