Израиль до июля продлил запрет на въезд иностранцев в страну

По данным израильских изданий, соответствующие извещения получили международные авиаперевозчики. Решение принято в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Запрет на въезд иностранцев в страну действует с середины марта. Возвращающиеся на родину граждане Израиля должны пройти карантин 2 недели.

Ранее 8 июня российские власти объявили о разрешении выезда за рубеж россиянам. Уход за близкими родственниками, лечение, работа и учеба – такой перечень причин, по которым граждане России вновь могут выезжать за границу. Аналогичный набор касается иностранцев, которым необходимо въехать в Россию.

