Израиль до июля продлил запрет на въезд иностранцев в страну

Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранных граждан в страну до 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

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По данным израильских изданий, соответствующие извещения получили международные авиаперевозчики. Решение принято в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Запрет на въезд иностранцев в страну действует с середины марта. Возвращающиеся на родину граждане Израиля должны пройти карантин 2 недели.

Ранее 8 июня российские власти объявили о разрешении выезда за рубеж россиянам. Уход за близкими родственниками, лечение, работа и учеба – такой перечень причин, по которым граждане России вновь могут выезжать за границу. Аналогичный набор касается иностранцев, которым необходимо въехать в Россию.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ИностранцыИзраиль
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