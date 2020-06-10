Израиль до июля продлил запрет на въезд иностранцев в страну
Власти Израиля продлили запрет на въезд иностранных граждан в страну до 1 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным израильских изданий, соответствующие извещения получили международные авиаперевозчики. Решение принято в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Запрет на въезд иностранцев в страну действует с середины марта. Возвращающиеся на родину граждане Израиля должны пройти карантин 2 недели.
Ранее 8 июня российские власти объявили о разрешении выезда за рубеж россиянам. Уход за близкими родственниками, лечение, работа и учеба – такой перечень причин, по которым граждане России вновь могут выезжать за границу. Аналогичный набор касается иностранцев, которым необходимо въехать в Россию.
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