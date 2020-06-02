СМИ: Абрамович купил самую дорогую виллу в Израиле

Российский миллиардер Роман Абрамович приобрёл виллу в городе Герцлия-Питуах в 15 километрах от Тель-Авива, считающуюся одной из самых дорогих в Израиле. Об этом со ссылкой на близкий к сделке источник сообщило издание Globes.

Дом площадью 2 тысячи кв. метров на участке в 0,9 га Абрамович арендовал в начале 2019 года, а в январе 2020 года выкупил за $65 миллионов, говорится в материале. Сделку Абрамович заключил с миллиардером Аланом Говардом.

Роман Абрамович, получивший израильское гражданство в 2018 году, владеет ещё двумя объектами недвижимости в этой стране. Ему принадлежит отель-бутик «Варсано» с прилегающим участком в южной части Тель-Авива, а также здание в Тель-Авиве неподалёку от набережной, расположенное напротив элитного комплекса Бейт ха-Текстиль, отмечает Globes.

