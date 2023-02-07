Изобретатель технологии для MP3, ZIP и PDF Авраам Лемпель умер в Израиле
В Израиле в возрасте 86 лет умер ученый в области математики и информатики Авраам Лемпель, разработавший алгоритмы сжатия данных без потери информации, пишет газета Yedioth Ahronoth.
Как отмечает издание, профессор Лемпель в соавторстве с математиком Яаковом Зивом опубликовал первую версию работы на тему алгоритмов сжатия данных без потерь в 1977 году, а в 1979 в свет вышла вторая версия. Описанные алгоритмы получили обозначения LZ в честь метода Лемпеля - Зива.
Разработки Лемпеля были настоящим прорывом и легли в основу создания многих файловых форматов, включая MP3, ZIP, PDF, GIF и др., указывает газета.
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