Избран новый глава ПАСЕ

После голосования Кокс заявил, что сделает все возможное, чтобы реализовать уже принятую резолюцию о стратегических приоритетах Совета Европы. Он отметил, что ключевым приоритетом остается выполнение конвенции о защите прав человека всеми странами-членами ПАСЕ.

Кокс - член нидерландской «Социалистической партии» и глава группы «Объединенных европейских левых» в ПАСЕ. Он сменил на этому посту бельгийского сенатора Хендрика Дамса. Глава ПАСЕ избирается на два года из числа представителей ассамблеи.

