Избран новый глава ПАСЕ

Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) избран нидерландский сенатор Тини Кокс.

Голосование проходило на заседании зимней сессии ПАСЕ. За кандидатуру Кокса свои голоса отдали 164 человека. Его конкурент - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева - набрала лишь 80 голосов.

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После голосования Кокс заявил, что сделает все возможное, чтобы реализовать уже принятую резолюцию о стратегических приоритетах Совета Европы. Он отметил, что ключевым приоритетом остается выполнение конвенции о защите прав человека всеми странами-членами ПАСЕ.

Кокс - член нидерландской «Социалистической партии» и глава группы «Объединенных европейских левых» в ПАСЕ. Он сменил на этому посту бельгийского сенатора Хендрика Дамса. Глава ПАСЕ избирается на два года из числа представителей ассамблеи.

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ФОТО: echrblog.blogspot.com/
ТЕГИ:ПАСЕ
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