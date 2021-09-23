Российским делегатам в ПАСЕ запретили свободное перемещение по Страсбургу

Делегатам из России, вакцинированным от коронавируса непризнанным в Евросоюзе препаратом «Спутник V», запретили свободно перемещаться по Страсбургу на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил член делегации Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый.

«В понедельник открывается сессия ПАСЕ в Страсбурге, нашей делегации пришло предписание, что поскольку вы не привиты, и вы из "красной зоны", то вы можете перемещаться только из гостиницы в здание Парламентской Ассамблеи», — рассказал Круглый в беседе с РИА Новости.

Сенатор отметил, что делегации из Турции и Украины не столкнулись с подобными препятствиями. По словам Круглого, «как-то это все выглядит не очень».

Кроме того, сенатор назвал дискриминационным моментом длительную регистрацию отечественной вакцины во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) несмотря на все предоставленные российской стороной данные.

