Из-за пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике скончались пять человек

По его словам, еще шестеро пострадали и двое пропали без вести. Состояние одного из получивших ожоги оценивается как тяжелое. В Pemex пообещали провести расследование обстоятельств аварии.

Взрыв на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе произошел 22 августа.

