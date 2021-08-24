Из-за пожара на нефтедобывающей платформе в Мексике скончались пять человек
Пять человек стали жертвами пожара, который ранее вспыхнул на нефтедобывающей платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе, заявил журналистам глава предприятия Октавио Ромеро Оропеса.
По его словам, еще шестеро пострадали и двое пропали без вести. Состояние одного из получивших ожоги оценивается как тяжелое. В Pemex пообещали провести расследование обстоятельств аварии.
Взрыв на нефтяной платформе Ku-Alfa в Мексиканском заливе произошел 22 августа.
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