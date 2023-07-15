Из-за ливней в Японии эвакуировали 10 тысяч человек
15 июля 202321:12
Из-за продолжительных ливней в Японии почти 10 тысяч человек получили предписание о немедленной эвакуации.
Уточняется, что из-за затяжных осадков начался разлив реки Тайхэй в японском городе Акита. Только за 12 часов в некоторых районах выпало до 200 миллиметров осадков.
В настоящее время в регионе объявлен максимальный уровень опасности. Жителей просят не покидать свои дома и сохранять спокойствие.
Ранее стало известно, что порядка 160 человек, в том числе 57 детей эвакуировали из Туапсинского района, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru