Из-за ливней в Японии эвакуировали 10 тысяч человек

Уточняется, что из-за затяжных осадков начался разлив реки Тайхэй в японском городе Акита. Только за 12 часов в некоторых районах выпало до 200 миллиметров осадков.



В настоящее время в регионе объявлен максимальный уровень опасности. Жителей просят не покидать свои дома и сохранять спокойствие.

Ранее стало известно, что порядка 160 человек, в том числе 57 детей эвакуировали из Туапсинского района, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

