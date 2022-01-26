Из-за блэкаута в Узбекистане ограничили работу газовых АЗС
В Узбекистане ограничили работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом рассказали в пресс-службе республиканского министерства энергетики.
По данным источника, это произошло в результате массового сбоя в подаче электричества, который был зафиксирован 25 января в нескольких странах Центральной Азии.
Отмечается, что с 26 января в Узбекистане будут временно остановлены поставки природного газа для частных компаний.
В ведомстве подчеркнули, что для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей природный газ будет направляться населению, объектам соцсферы и тепловым электростанциям.
Ранее в нескольких регионах Узбекистана были зафиксированы проблемы с подачей газа.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Матвиенко предположила, как Киев решит конфликт в Донбассе
- В пресс-службе главы Марий Эл прокомментировали слухи об отставке
- Власти Крыма в феврале подадут первый иск к Украине по водной блокаде полуострова
- Кабмин выделил дополнительные 20 млрд рублей на лекарства от ковида
- Украина планирует обсудить на «нормандской» встрече гуманитарные вопросы
- В Москве в 3 раза увеличилось число желающих сдать бесплатный тест на COVID-19
- Российские миллиардеры потеряли почти $28 млрд из-за ситуации вокруг Украины
- Минздрав выпустил памятку для болеющих COVID-19 в легкой форме
- Из-за блэкаута в Узбекистане ограничили работу газовых АЗС
- В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для студентов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru