Из-за блэкаута в Узбекистане ограничили работу газовых АЗС

В Узбекистане ограничили работу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом рассказали в пресс-службе республиканского министерства энергетики.

По данным источника, это произошло в результате массового сбоя в подаче электричества, который был зафиксирован 25 января в нескольких странах Центральной Азии.

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Отмечается, что с 26 января в Узбекистане будут временно остановлены поставки природного газа для частных компаний.

В ведомстве подчеркнули, что для бесперебойного обеспечения электроэнергией потребителей природный газ будет направляться населению, объектам соцсферы и тепловым электростанциям.

Ранее в нескольких регионах Узбекистана были зафиксированы проблемы с подачей газа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭнергетикаСбойУзбекистанГазАЗС
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