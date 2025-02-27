Из США в РФ депортировали причастного к вооруженному нападению в Пулково

Власти США депортировали гражданина России Дмитрия Кошелева, который был объявлен в международный розыск за разбойное нападение в аэропорту Пулково в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

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По версии следствия, россиянин вместе с соучастниками напал с оружием на сидящих в атомобиле людей. Злумышленники похитили у потерпевших имущество и более 1,5 млн долларов.

В мае 2021 года стало известно о нахождении Кошелева на территории США, где его обвинили в нарушении иммиграционных законов страны.

Россиянин был депортирован по запросу Генпрокуратуры РФ.

Ранее семью ученика восьмого класса, устроившего резню в одной из школ Краснодара, депортировали из России за нарушение миграционного законодательства, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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