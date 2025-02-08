Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри
8 февраля 202521:51
Президент США Дональд Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри из Соединенных Штатов.
«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой [Меган Маркл]. Она ужасна», — сказал американский лидер изданию The New York Post.
Вопросы к законности пребывания Гарри в США появились после выхода его автобиографии, в которой он рассказывал об употреблении наркотиков — он должен был указать этот факт при оформлении визы.
Ранее СМИ сообщали, что Меган Маркл вынуждала принца изображать на публике счастливую семью. Все это привело к разладу между супругами. Источники утверждают, что Меган и Гарри уже даже не живут вместе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru