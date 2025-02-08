Трамп заявил, что не планирует депортировать британского принца Гарри

«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой [Меган Маркл]. Она ужасна», — сказал американский лидер изданию The New York Post.



Вопросы к законности пребывания Гарри в США появились после выхода его автобиографии, в которой он рассказывал об употреблении наркотиков — он должен был указать этот факт при оформлении визы.

Ранее СМИ сообщали, что Меган Маркл вынуждала принца изображать на публике счастливую семью. Все это привело к разладу между супругами. Источники утверждают, что Меган и Гарри уже даже не живут вместе, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

