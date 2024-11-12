Из президентской гонки в Белоруссии вышла Ольга Чемоданова

Начальник управления идеологической работы и делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова сообщила о своем решении отказаться от участия в президентской кампании, сообщает телеканал «Первый информационный».

Ранее об аналогичном решении объявил Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета «Белорусского союза офицеров».

Глава Белорусского союза офицеров отказался от участия в выборах президента

Выборы президента в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Сбор подписей для выдвижения кандидатов проходит с 7 ноября по 6 декабря 2024 года.

Центральная избирательная комиссия ранее зарегистрировала семь инициативных групп, включая группы Бобрикова и Чемодановой, которым было разрешено собирать подписи в поддержку их выдвижения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаБелоруссия

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