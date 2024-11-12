Из президентской гонки в Белоруссии вышла Ольга Чемоданова
Начальник управления идеологической работы и делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова сообщила о своем решении отказаться от участия в президентской кампании, сообщает телеканал «Первый информационный».
Ранее об аналогичном решении объявил Сергей Бобриков, председатель Республиканского совета «Белорусского союза офицеров».
Выборы президента в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Сбор подписей для выдвижения кандидатов проходит с 7 ноября по 6 декабря 2024 года.
Центральная избирательная комиссия ранее зарегистрировала семь инициативных групп, включая группы Бобрикова и Чемодановой, которым было разрешено собирать подписи в поддержку их выдвижения, передает «Радиоточка НСН».
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