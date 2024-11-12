Из президентской гонки в Белоруссии вышла Ольга Чемоданова

Выборы президента в Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Сбор подписей для выдвижения кандидатов проходит с 7 ноября по 6 декабря 2024 года.

Центральная избирательная комиссия ранее зарегистрировала семь инициативных групп, включая группы Бобрикова и Чемодановой, которым было разрешено собирать подписи в поддержку их выдвижения, передает «Радиоточка НСН».

