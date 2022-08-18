Из Нидерландов в США экстрадирован россиянин Дубников

29-летний гражданин РФ, обвиняемый в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников, был экстрадирован на этой неделе. 17 августа он предстал перед судом в городе Портленд. Начало рассмотрения дела жюри присяжных намечено на 4 октября.

Дубникову грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Ранее адвокат россиянина заявил, что задержание Дубникова — «по сути дела, захват», и адвокаты борются с экстрадицией россиянина в США.

