Из Нидерландов в США экстрадирован россиянин Дубников
Россиянин Денис Дубников, задержанный в ноябре 2021 года в Нидерландах по запросу американских властей, экстрадирован в Соединенные Штаты, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Министерства юстиции США.
29-летний гражданин РФ, обвиняемый в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников, был экстрадирован на этой неделе. 17 августа он предстал перед судом в городе Портленд. Начало рассмотрения дела жюри присяжных намечено на 4 октября.
Дубникову грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.
Ранее адвокат россиянина заявил, что задержание Дубникова — «по сути дела, захват», и адвокаты борются с экстрадицией россиянина в США.
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