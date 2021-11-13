Россиянина - сооснователя группы криптообменников задержали по запросу США

Как отметил защитник, задержание Дубникова — «по сути дела, захват», и адвокаты борются с экстрадицией россиянина в США.

«Обвинения [американских властей] связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников», — сообщил Бух. Обвинения американской стороны пока не предъявлены в полном объеме.

По словам адвоката, Дубникову в США может грозить до 20 лет тюрьмы. Россиянин не намерен признавать вину. Как сообщил адвокат, защита будет настаивать на том, что Дубников «ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги» и действовал в соответствии с законом РФ.

