Россиянина - сооснователя группы криптообменников задержали по запросу США

Гражданина России, сооснователя криптообменников Coyotes и EGG CASH Дениса Дубникова задержали в Нидерландах по запросу США, россиянина обвиняют в отмывании денег в интересах киберпреступников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Аркадия Буха.

В США россиянина приговорили к 10 годам заключения за мошенничество

Как отметил защитник, задержание Дубникова — «по сути дела, захват», и адвокаты борются с экстрадицией россиянина в США.

«Обвинения [американских властей] связаны с отмыванием денег в интересах киберпреступников», — сообщил Бух. Обвинения американской стороны пока не предъявлены в полном объеме.

По словам адвоката, Дубникову в США может грозить до 20 лет тюрьмы. Россиянин не намерен признавать вину. Как сообщил адвокат, защита будет настаивать на том, что Дубников «ничего не знал, не знал, откуда пришли деньги» и действовал в соответствии с законом РФ.

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ФОТО: pxhere.com
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