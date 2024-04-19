Из китайской версии App Store удалили WhatsApp, Threads и Telegram

Компания Apple по требованию властей Китая удалила приложения WhatsApp и Threads (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) из местной версии магазина App Store. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные компании.

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В ответ на запрос агентства Apple сообщила, что Управление по вопросам киберпространства Китая распорядилось удалить указанные приложения из китайской версии App Store, «руководствуясь соображениями национальной безопасности».

При этом другие приложения Meta удалены не были и доступны на платформе.

Как пишет The Wall Street Journal, китайские власти направили подобные запросы также в отношении мессенджеров Telegram, Signal и Line, их убрали из магазина приложений.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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