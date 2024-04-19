Из китайской версии App Store удалили WhatsApp, Threads и Telegram

В ответ на запрос агентства Apple сообщила, что Управление по вопросам киберпространства Китая распорядилось удалить указанные приложения из китайской версии App Store, «руководствуясь соображениями национальной безопасности».

При этом другие приложения Meta удалены не были и доступны на платформе.

Как пишет The Wall Street Journal, китайские власти направили подобные запросы также в отношении мессенджеров Telegram, Signal и Line, их убрали из магазина приложений.

