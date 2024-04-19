Из китайской версии App Store удалили WhatsApp, Threads и Telegram
Компания Apple по требованию властей Китая удалила приложения WhatsApp и Threads (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) из местной версии магазина App Store. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные компании.
В ответ на запрос агентства Apple сообщила, что Управление по вопросам киберпространства Китая распорядилось удалить указанные приложения из китайской версии App Store, «руководствуясь соображениями национальной безопасности».
При этом другие приложения Meta удалены не были и доступны на платформе.
Как пишет The Wall Street Journal, китайские власти направили подобные запросы также в отношении мессенджеров Telegram, Signal и Line, их убрали из магазина приложений.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концертный директор Оркина: Ирина Круг увеличила гонорар из-за успеха сына
- И.о. ректора Института Пушкина назначили Никиту Гусева
- Из китайской версии App Store удалили WhatsApp, Threads и Telegram
- Машков: назрела необходимость снимать фильмы об СВО
- Главу ростовского филиала «Россельхозцентра» задержали за присвоение 11 млн рублей
- Фильм «Вызов» выпустят в прокат в Турции
- В пяти населенных пунктах Тюменской области объявили срочную эвакуацию
- В Монголии готовят к показу фильм «Легенда о любви» с актерами из Бурятии
- СМИ: Российская РЭБ не дала украинским дронам поразить систему «Солнцепек»
- В Саратовской области отменили парад и салют на 9 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru