Из гимна Нигера исключили строки о благодарности Франции

Власти Нигера приняли закон об изменениях в тексте гимна страны, исключив из него строки о благодарности французским колонизаторам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство страны.

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Текст гимна был написал французским композитором Морисом Альбером Тирье в 1961 году. Из песни удалили несколько строк, которые, как считает правительство Нигера, воспевают благодарность бывшей метрополии.

В частности, были удалены строки «Давайте гордиться и благодарить за нашу свободу» и «Давайте избегать напрасных ссор», которые, как посчитали местные политики, относятся к французским колонизаторам.

Разговоры о планах изменения текста гимна шли с 2019 года, когда бывший президент Нигера Махамат Иссуфу создал комиссию во главе с премьером для изменений, которые должны были соответствовать духу современного Нигера.

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ФОТО: Ирина Калашникова/РИА Новости
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