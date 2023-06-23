Из гимна Нигера исключили строки о благодарности Франции

Текст гимна был написал французским композитором Морисом Альбером Тирье в 1961 году. Из песни удалили несколько строк, которые, как считает правительство Нигера, воспевают благодарность бывшей метрополии.

В частности, были удалены строки «Давайте гордиться и благодарить за нашу свободу» и «Давайте избегать напрасных ссор», которые, как посчитали местные политики, относятся к французским колонизаторам.

Разговоры о планах изменения текста гимна шли с 2019 года, когда бывший президент Нигера Махамат Иссуфу создал комиссию во главе с премьером для изменений, которые должны были соответствовать духу современного Нигера.

