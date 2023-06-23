Из гимна Нигера исключили строки о благодарности Франции
Власти Нигера приняли закон об изменениях в тексте гимна страны, исключив из него строки о благодарности французским колонизаторам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное агентство страны.
Текст гимна был написал французским композитором Морисом Альбером Тирье в 1961 году. Из песни удалили несколько строк, которые, как считает правительство Нигера, воспевают благодарность бывшей метрополии.
В частности, были удалены строки «Давайте гордиться и благодарить за нашу свободу» и «Давайте избегать напрасных ссор», которые, как посчитали местные политики, относятся к французским колонизаторам.
Разговоры о планах изменения текста гимна шли с 2019 года, когда бывший президент Нигера Махамат Иссуфу создал комиссию во главе с премьером для изменений, которые должны были соответствовать духу современного Нигера.
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