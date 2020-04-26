Из больниц Уханя выписаны все пациенты с COVID-19

Все пациенты с коронавирусной инфекцией, госпитализированные в китайском городе Ухань (в нём впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 – прим. НСН), выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на заявление представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна.

Он подчеркнул, что этого результата удалось добиться благодаря напряженной работе уханьских врачей, а также медиков, направленных в этот город со всей страны. Напомним, в общей сложности из больниц Китая были выписаны 63 604 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. При этом, 46 452 пациента проходили лечение в Ухане.