Из больниц Уханя выписаны все пациенты с COVID-19
Все пациенты с коронавирусной инфекцией, госпитализированные в китайском городе Ухань (в нём впервые была зафиксирована вспышка COVID-19 – прим. НСН), выписаны из медицинских учреждений. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на заявление представителя Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэна.
Он подчеркнул, что этого результата удалось добиться благодаря напряженной работе уханьских врачей, а также медиков, направленных в этот город со всей страны. Напомним, в общей сложности из больниц Китая были выписаны 63 604 человека, у которых ранее была подтверждена коронавирусная инфекция. При этом, 46 452 пациента проходили лечение в Ухане.
24 апреля НСН писала, что медики китайского города Ухань вылечили последнего пациента с коронавирусной инфекцией, который находился в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил официальный представитель Государственного комитета по вопросам здравоохранения Ми Фэн. В общей сложности в провинции Хубэй оставались 47 пациентов с COVID-19, все в они находятся в Ухане. За последние 20 дней в Хубэе не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru