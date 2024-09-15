Иванишвили: Грузия найдет силы извиниться перед осетинами за войну

По его словам, основой христианской веры является прощение, и поэтому противостояние завершится историческим прошением и искренним примирением.

Иванишвили указал, что в случае победы на выборах в парламент правящей партии все виновные в организации войны 2008 года будут привлечены к ответственности.

Ранее Зурабишвили обвинила правительство Грузии в антизападных действиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

