Иванишвили: Грузия найдет силы извиниться перед осетинами за войну

Тбилиси найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, развязанную в 2008 году экс-президентом Михаилом Саакашвили, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

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По его словам, основой христианской веры является прощение, и поэтому противостояние завершится историческим прошением и искренним примирением.

Иванишвили указал, что в случае победы на выборах в парламент правящей партии все виновные в организации войны 2008 года будут привлечены к ответственности.

Ранее Зурабишвили обвинила правительство Грузии в антизападных действиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА новости//Александр Имедашвили
ТЕГИ:Михаил СаакашвилиОсетияГрузия

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