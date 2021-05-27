Итоги выборов президента Сирии могут объявить 28 мая

«У меня нет точной информации. Но я полагаю, это должно произойти завтра или приблизительно так», — цитирует министра ТАСС.

Выборы президента состоялись в Сирии в среду, 27 мая. По данным агентства SANA, в стране открылось более 12 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 19:00 по местному времени. На пост главы государства претендуют действующий президент Башар Асад, представитель от внутренней оппозиции Махмуд Ахмед Мерии, а также бывший депутат от Социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.

