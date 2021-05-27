Боррель назвал выборы в Сирии недемократическими

Евросоюз считает, что президентские выборы в Сирии не отвечали критериям подлинно демократического голосования. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, они не будут способствовать урегулированию конфликта в этой стране.

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Президентские выборы состоялись в Сирии в среду, 27 мая.

Cтарший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что шансов обойти Асада в борьбе за президентское кресло у его соперников нет - оппозиция в стране разобщена. Кроме того, по его мнению, в глобальном раскладе вещей для Сирии лучше, чтобы Асад остался у власти.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВыборыСирияЕвросоюз
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