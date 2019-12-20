Итальянский суд разрешил выдать США топ-менеджера российской компании
Апелляционный суд Неаполя разрешил выдать США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова.
Эту информацию подтвердил ТАСС адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца. Он уточнил, что у стороны защиты есть 15 дней на то, чтобы обжаловать этот вердикт в суде.
Отметим, что Коршунова очень хотят видеть и российские правоохранительные органы. В начале ноября Следственный комитет объявил Коршунова в международный розыск и попросил Басманный суд заочно его арестовать.
Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, однако детали преступления не раскрываются.
Сам топ-менеджер был задержан в аэропорту Неаполя в конце августа по запросу США, передает RT.
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