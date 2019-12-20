Итальянский суд разрешил выдать США топ-менеджера российской компании

Эту информацию подтвердил ТАСС адвокат россиянина Джан Доменико Кайяцца. Он уточнил, что у стороны защиты есть 15 дней на то, чтобы обжаловать этот вердикт в суде.

Отметим, что Коршунова очень хотят видеть и российские правоохранительные органы. В начале ноября Следственный комитет объявил Коршунова в международный розыск и попросил Басманный суд заочно его арестовать.

Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, однако детали преступления не раскрываются.

Сам топ-менеджер был задержан в аэропорту Неаполя в конце августа по запросу США, передает RT.

