Госдеп заявил о нарушении суверенитета Италии из-за побега Усса

Госдепартамент США расценивает историю с побегом сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса как «грубое нарушение» суверенитета Италии. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на чиновницу американского внешнеполитического ведомства.

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«Итальянцы еще ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на происшедшее», - сказала она.

Чиновница назвала историю с побегом предпринимателя «весьма прискорбной». По ее словам, Госдепартамент разочарован побегом Усса.

Сына экс-губернатора задержали 17 октября в аэропорту Милана. Суд одобрил его экстрадицию в США. 29 марта бизнесмен скрылся из-под домашнего ареста в неизвестном направлении.

Итальянские следователи описали схему побега Усса-младшего из страны, передает «Радиоточка НСН».

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