Госдеп заявил о нарушении суверенитета Италии из-за побега Усса
Госдепартамент США расценивает историю с побегом сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса как «грубое нарушение» суверенитета Италии. Об этом пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на чиновницу американского внешнеполитического ведомства.
«Итальянцы еще ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на происшедшее», - сказала она.
Чиновница назвала историю с побегом предпринимателя «весьма прискорбной». По ее словам, Госдепартамент разочарован побегом Усса.
Сына экс-губернатора задержали 17 октября в аэропорту Милана. Суд одобрил его экстрадицию в США. 29 марта бизнесмен скрылся из-под домашнего ареста в неизвестном направлении.
Итальянские следователи описали схему побега Усса-младшего из страны, передает «Радиоточка НСН».
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