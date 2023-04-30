Госдеп заявил о нарушении суверенитета Италии из-за побега Усса

«Итальянцы еще ведут расследование и, надеемся, оценивают все имеющиеся в распоряжении средства в ответ на происшедшее», - сказала она.

Чиновница назвала историю с побегом предпринимателя «весьма прискорбной». По ее словам, Госдепартамент разочарован побегом Усса.

Сына экс-губернатора задержали 17 октября в аэропорту Милана. Суд одобрил его экстрадицию в США. 29 марта бизнесмен скрылся из-под домашнего ареста в неизвестном направлении.

Итальянские следователи описали схему побега Усса-младшего из страны, передает «Радиоточка НСН».

