Итальянский премьер оказалась под следствием

Глава итальянского правительства Джорджия Мелони оказалась под следствием в связи с освобождением разыскиваемого Международным уголовным судом главы судебной полиции Ливии генерала Усамы Альмасри Нджима. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самой Мелони.

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По словам итальянского премьера, ее подозревают в пособничестве и подстрекательстве к преступлению и хищению. Мелони отметила, что не позволит себя запугивать и не поддастся шантажистам. «Меня не любят те, кто не хочет, чтобы Италия менялась и становилась лучше», — подчеркнула Мелони.

Премьер-министр Италии добавила, что уже ведется расследование в отношении министра внутренних дел страны Маттео Пьянтедози, замминистра по вопросам разведки Альфредо Мантовано, а также министра юстиции Карло Нордио.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил возможность расследования конгресса против бывшего главы государства Джо Байдена. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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