Итальянский певец Пупо заявил, что получал угрозы из-за участия в фестивале в России

В интервью порталу Dagosipa он подчеркнул, что это были реальные угрозы, и поэтому он, по совету организаторов мероприятия, решил остаться в Италии, чтобы «защитить свою семью и сотрудников».

По его словам, сложилась сумасшедшая ситуация, когда любое действие может быть использовано «против тебя».

«Эта война - конфликт родственников, и мы не можем поверхностно делить его... как и делить мир на «хороших» и «плохих», - цитирует певца портал.

Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев выразил недовольство приездом певицы Аллы Пугачевой в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

