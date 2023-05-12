Итальянский певец Пупо заявил, что получал угрозы из-за участия в фестивале в России
Итальянский эстрадный певец Энцо Гинацци, более известный под сценическим псевдонимом Пупо, заявил, что отказался от участия в Международном музыкальном фестивале «Дорога на Ялту - 2023» в Москве из-за угроз.
В интервью порталу Dagosipa он подчеркнул, что это были реальные угрозы, и поэтому он, по совету организаторов мероприятия, решил остаться в Италии, чтобы «защитить свою семью и сотрудников».
По его словам, сложилась сумасшедшая ситуация, когда любое действие может быть использовано «против тебя».
«Эта война - конфликт родственников, и мы не можем поверхностно делить его... как и делить мир на «хороших» и «плохих», - цитирует певца портал.
Ранее российский телеведущий Владимир Соловьев выразил недовольство приездом певицы Аллы Пугачевой в Россию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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