Итальянский генерал призвал НАТО противостоять распространению влияния России в Ираке

По словам военного, Ирак — одна из самых сложных стран для Североатлантического альянса.

«С одной стороны, [в Ираке] постоянно растет влияние Москвы и Тегерана, а с другой — располагается довольно ограниченный военный контингент альянса», — отметил Ианнуччи.

Генерал подчеркнул, что действия НАТО направлены на недопущение повторения старых ошибок в регионе, пишет RT. По словам Ианнуччи, альянс сотрудничает с местными властями, избегая разговоров «с позиции, которая могла бы сигнализировать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны».

