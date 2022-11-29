Итальянский генерал призвал НАТО противостоять распространению влияния России в Ираке

НАТО следует сосредоточиться на проблеме влияния России в Ираке, считает итальянский генерал Джованни Ианнуччи. Об этом он заявил в интервью газете Repubblica.

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По словам военного, Ирак — одна из самых сложных стран для Североатлантического альянса.

«С одной стороны, [в Ираке] постоянно растет влияние Москвы и Тегерана, а с другой — располагается довольно ограниченный военный контингент альянса», — отметил Ианнуччи.

Генерал подчеркнул, что действия НАТО направлены на недопущение повторения старых ошибок в регионе, пишет RT. По словам Ианнуччи, альянс сотрудничает с местными властями, избегая разговоров «с позиции, которая могла бы сигнализировать о попытках вооруженного вмешательства Запада в дела страны».

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ФОТО: РИА Новости
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