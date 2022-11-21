Ирак обвинил Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета

Правительство Ирака обвинило Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета после обстрела армиями этих стран территорий в Иракском Курдистане. Заявление было опубликовано иракским МИД, передает РИА Новости.

В заявлении сообщается, что правительство Ирака выступает категорически против того, чтобы его территория «становилась ареной для столкновений и сведения счетов внешних сторон».

«Жесткое заявление»: Эрдоган обвинил Россию в излишней мягкости в Сирии

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани на севере Сирии. По его словам, решение о проведении спецоперации было принято, в том числе, якобы из-за отказа России «выполнять свой долг» по уничтожению террористов в этом регионе.

Ранее Вооруженные силы Турции обстреляли из тяжелого вооружения Кобани и Телль-Тамер в ответ на теракт в Стамбуле, в результате которого 6 человек погибли и 81 пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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