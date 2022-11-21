Ирак обвинил Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета
Правительство Ирака обвинило Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета после обстрела армиями этих стран территорий в Иракском Курдистане. Заявление было опубликовано иракским МИД, передает РИА Новости.
В заявлении сообщается, что правительство Ирака выступает категорически против того, чтобы его территория «становилась ареной для столкновений и сведения счетов внешних сторон».
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил нанесение 12 ударов в районе Кобани на севере Сирии. По его словам, решение о проведении спецоперации было принято, в том числе, якобы из-за отказа России «выполнять свой долг» по уничтожению террористов в этом регионе.
Ранее Вооруженные силы Турции обстреляли из тяжелого вооружения Кобани и Телль-Тамер в ответ на теракт в Стамбуле, в результате которого 6 человек погибли и 81 пострадал, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 662 / сут.
Умерли
392 тыс.+55 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 164 / сут.
- ЦБ заявил о рисках при росте закредитованности граждан
- МВД Молдавии заявило об угрозах безопасности из-за ситуации на Украине
- Норвегия предоставит Украине $200 млн на закупку газа
- Клирик псковского храма умер от ранений, полученных в зоне СВО
- Профсоюз оценил дефицит врачей в России в 30%
- Суд отменил штраф для «Газпрома» по «Северному потоку — 2»
- Глава Белгородской области пообещал «отрубить голову» за задержки при сдаче объектов
- Макрон провел срочный телефонный разговор с Зеленским
- СК проверит высказывания экс-игрока «Что? Где? Когда» Аскерова против ВС РФ
- Сборная Англии разгромила сборную Ирана в матче ЧМ-2022
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru