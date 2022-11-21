Ирак обвинил Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета

Правительство Ирака обвинило Турцию и Иран в нарушении своего суверенитета после обстрела армиями этих стран территорий в Иракском Курдистане. Заявление было опубликовано иракским МИД, передает РИА Новости.

В заявлении сообщается, что правительство Ирака выступает категорически против того, чтобы его территория «становилась ареной для столкновений и сведения счетов внешних сторон».