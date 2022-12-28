Италия ввела обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Китая

Италия ввела обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих на итальянскую территорию из Китая. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи.

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По его словам, такая мера необходима для обеспечения защиты населения и выявления вероятных новых вариантов вируса. При этом тест необходимо проходить и транзитным пассажирам из Китая.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщило, что с начала декабря четверть миллиарда жителей Китая заболели коронавирусной инфекцией, что составляет порядка 18% населения страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КитайИталияКоронавирус
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