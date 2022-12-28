Италия ввела обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Китая
Италия ввела обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию для всех прибывающих на итальянскую территорию из Китая. Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения Италии Орацио Скиллачи.
По его словам, такая мера необходима для обеспечения защиты населения и выявления вероятных новых вариантов вируса. При этом тест необходимо проходить и транзитным пассажирам из Китая.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщило, что с начала декабря четверть миллиарда жителей Китая заболели коронавирусной инфекцией, что составляет порядка 18% населения страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 202 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 110 / сут.
- Силовики задержали в Турции пять человек, готовивших теракт
- В Москве наледь с крыши упала на генерала МЧС
- Италия ввела обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Китая
- В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве своих детей
- Венгрия увеличит расходы на оборону
- Лавров назвал условия дипломатического решения конфликта на Украине
- Интернет-магазины в РФ снимают с продажи игрушки «Хагги Вагги»
- Путин запустил производство на заводе «Титан-Полимер» в Пскове
- Вяльбе назвала баранами столкнувшихся лыжников Большунова и Устюгова
- Лавров назвал условие переговоров с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru