Италия ввела обязательный тест на COVID-19 для прибывающих из Китая

По его словам, такая мера необходима для обеспечения защиты населения и выявления вероятных новых вариантов вируса. При этом тест необходимо проходить и транзитным пассажирам из Китая.



Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на закрытое заседание Национальной комиссии здравоохранения КНР сообщило, что с начала декабря четверть миллиарда жителей Китая заболели коронавирусной инфекцией, что составляет порядка 18% населения страны, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

