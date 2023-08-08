Италия приостановила выдачу «золотых виз» для граждан России и Белоруссии

Италия приостановила для россиян и белорусов действие программы Investor Visa for Italy, которая позволяет получить вид на жительство в стране в обмен на инвестиции, сообщает пресс-служба министерства по делам предприятий и продукции.

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В итальянском ведомстве отметили, что программа была приостановлена для российских и белорусских граждан «в соответствии с рекомендацией Европейского союза».

Данная рекомендация была выпущена Еврокомиссией в марте 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее власти Великобритании закрыли программу «золотых виз», предполагающую выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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